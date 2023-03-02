ФСБ РФ: украинских неонацистов выдавили из Брянской области на их территорию

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

Ранним утром украинские террористы вторглись на территорию региона и открыли огонь по детям.

В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области была пресечена. Об этом сообщает ФСБ России.

Согласно информации, противник был выдворен на территорию Украины во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры.

«По противнику нанесен массированный артиллерийский удар», — говорится в сообщении.

Утром 2 марта украинские террористы вторглись на территорию региона и открыли огонь по детям. Затем — захватили заложников.

После вторжения неонацистов осталось большое количество взрывных устройств — многие из них разного типа. Сейчас идет активное разминирование.

На данный момент известно о двух погибших и одном пострадавшем, коим оказался одиннадцатилетний мальчик. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь в больнице.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что известно о нападении украинских террористов в Брянской области.