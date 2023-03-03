В России продлят валютные ограничения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Набиуллина: финансовая система РФ хорошо показала себя на фоне санкций

Все валютные ограничения в марте продлят, рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. То есть по-прежнему можно будет снимать со своих счетов не больше 10 тысяч долларов и евро.

При этом Набиуллина заявила, что российская финансовая система хорошо показала себя на фоне санкций — банки быстро перестроились и начали зарабатывать.

А вот новые рискованные кредитные схемы — она раскритиковала. Например — та же «льготная ипотека от застройщика», при которой завышается стоимость квартир, чтобы спрятать в ней реальную сумму кредита.

Набиуллина также отметила, что банки по-прежнему грешат навязыванием услуг клиентам.

«Острая фаза миновала кризиса. Появились новые неприемлемые практики. Видим, как отдельные банки, в том числе крупные банки, начинают совершать очень много таких нарушений. Мы бы очень не хотели бегать по рынку с дубинкой, которая у нас конечно есть. Поэтому очень надеюсь, еще раз повторю, надеюсь на благоразумие банкиров», — сказала Набиуллина.

И сегодня же рассказали о модернизированных банкнотах в одну и пять тысяч рублей, которые появятся в России уже летом. Они будут иметь улучшенный дизайн и существенный защитный комплекс, а еще смогут быть в обороте гораздо дольше из-за большей износоустойчивости.