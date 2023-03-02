«Традиции и будущее»: Путин дал старт Году педагога и наставника в России

Путин по ВКС из Кремля начал встречу по случаю открытия Года педагога и наставника

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

Глава государства рассказал о важности и вкладе учителей в достижения нашей страны.

В России начался Год педагога и наставника. Старт образовательному марафону сегодня дал президент. В режиме телемоста он вышел на связь с Центром знаний «Машук» в Пятигорске.

Владимир Путин вспомнил педагогические традиции России и говорил о будущем. Поставил задачу — формирование суверенной системы образования. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок расскажет подробности.

«Это замечательный повод сказать вам спасибо, уверен, всех нас объединяют самые искренние чувства благодарности и признательности к своим учителям, которые помогали нам в начале жизненного и профессионального пути», — заявил глава государства.

Этим президентским «спасибо» Путин дал старт большому образовательному марафону. Наставники и те, кто стремится ими стать собрались в студиях общества «Знание» сразу в десяти городах страны. Впереди лекции, тренинги, но наставничеству можно научить только, если стремление к этому есть глубоко внутри.

«Нужно больше рассказывать о том колоссальном вкладе, который внесли и вносят сегодня учителя, наставники в успех и достижения всей страны, подчеркну, историческая миссия отечественной системы образования всегда состояла в воспитании гражданственности и патриотизма, ответственностью за судьбу страны. Эти ценности воплощены в трудах наших великих педагогов, которых знает весь мир. Это Макаренко, Сухомлинский, и другие. Каждодневном подвиге учителей поколения ВОВ», — добавил Путин.

Это сложная задача, которой занялись совсем недавно. Тут важны условия, такие, например, как в новом центре «Машук». До разрухи 90-х здесь был пионерский лагерь. Потом, после 2010-го, начали проводить молодежный форум. Владимир Путин посетил его в 2018. Сразу после — начали стройку и очень быстро закончили. Хотя, возводить полноценный учебный центр у подножья горы Машук было не просто.

«Это амбициозный проект по многим параметрам, в том числе и архитектурным. Разница между точками инженерных коммуникаций — 25 метров. Строить пришлось в горах, но зато какой вид!», — говорит корреспондент.

Здесь учат тех, кто сам учит. И речь не только о повышении квалификации. Уже опытные педагоги здесь становятся еще и специалистами в области молодежной политики или приобретают управленческие навыки. Дополнительно тренируют и навыки коммуникационные. Разместиться здесь могут только 400 человек, но принимать — после того, как закончат строительство большого амфитеатра, смогут больше тысячи. Малый вот готов уже.

«Профессиональная площадка, на которой будут проходить различного рода не увеселительные, но развлекательные мероприятия, в зависимости от того формата, которые выберут наши устроители, наши партнеры!» — рассказывает Сергей Савченко, и. о. директора государственного автономного учреждения Центр знаний «Машук».

Идея была превратить «Машук» в один из центров подготовки. Как «Сенеж» в Подмосковье или «Таврида» в Крыму. Но суверенную систему образования Путин пообещал развивать на всех уровнях. В том числе, реализовать все планы по строительству и капитальному ремонту учебных учреждений. В новых регионах страны, в том числе.

«Россия — это страна возможностей и громадного огромного истинного таланта, созидательного потенциала нашего народа, неисчерпаемому потенциалу. Дорогие друзья, уверен, что каждый из вас мечтает о том, чтобы ваши начинания, идеи и замыслы были продолжены. Для этого вы и передаете секреты мастерства, успеха и через воспитание сохраняете связь поколений, историческое единство нашей страны», — говорит президент России.

В марафоне участвуют сразу несколько наставников, которые смогли воспитать героев России. Кто-то получил звезду в предыдущие годы, но есть и те, кто заслужил ее в СВО. Кстати, бойцам, что сейчас сражаются за наш суверенитет, сегодня предложили после возвращения присоединиться к образовательной программе. Выступить с лекциями, передав свой опыт борьбы за интересы страны.

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