«Колоссальное давление»: Лавров о поведении Запада

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Глава российского внешнеполитического ведомства извинился перед Индией за поведение иностранных коллег.

Западные дипломаты превратили работу в балаган, пытаясь свалить вину за собственные экономические проблемы — на Россию. Сергей Лавров, выступая в Нью-Дели, начал с извинений за поведение своих коллег.

В столице Индии проходит встреча министров иностранных дел «Большой двадцатки». В рамках визита Лавров интенсивно ведет двусторонние переговоры. Корреспондент «Известий» Николай Иванов — с подробностями.

В 5:30 утра в Дели не спали, кажется, только журналисты и обезьяны. Да и те были недовольны, что шумные репортеры их разбудили.

Ранний подъем — чтобы скорее попасть в пресс-центр: желающих — сотни — из сорока стран — на «двадцатке» не только члены объединения, но и гости.

Хозяева саммита — индийцы — дарили журналистам одинаковые сумки. Ближе к началу заседания — образовалась каста властелинов Черных портфелей.

Из развлечений для прессы — только безуспешные попытки миновать вооруженную охрану. Интервью журналистов друг другу. И попытки понять, что можно есть в местной столовой: на европейский вкус — все невообразимо острое.

Жарко. Местные сели в тени деревьев. В какой-то момент, организаторы решили установить у фонтана флаги «двадцатки».

Флаги большой двадцатки, наш — между Мексикой и ЮАР. А вот американский — забыли. Сразу понятно, кого здесь считают союзником.

Журналистов за красную ленточку не пускали. Пришлось охотиться за проходящими мимо спикерами. Марию Захарову мы спросили: чувствуется ли, что мы в дружественной стране.

«Конечно, чувствуется. Посмотрите, какое солнце! Люди доброжелательные. А если говорить серьезно — принципиальная позиция Дели по ключевым международным проблемам не оставляет никакого сомнения, что страна для нас дружественная», — заявила Захарова.

Перед началом заседания немка Бербок в платье мятного оттенка шепталась с соседкой — француженкой Колонна. Блинкен — с главой МИД Британии.

Наш министр Лавров — переговорил с министрами стран Персидского залива.

Выступления министров — в закрытом режиме. Европейцы заранее предупредили: хотим говорить про Украину. Хозяева саммита — индийцы — ответили: так не пойдет. И даже не пригласили украинскую делегацию выступить хотя бы онлайн — как это раньше делали на всех мероприятиях. Чтобы компенсировать неудачу — голландский министр Хукстра — сам пришел к журналистам и сказал программную речь про плохую Россию. А вот отвечать на вопрос по существу — отказался.

«Северные потоки обсуждали на дискуссии?», — спросил журналист европейского чиновника. Ответа — ноль.

Как выяснилось — еще как обсуждали! Сергей Лавров назвал шокирующим фактом, что преступления до сих пор не расследованы.

«Вместе с нами за включение соответствующего параграфа в декларацию выступала КНР. Большинство развивающихся членов — согласились. Мы будем добиваться расследования», — заявил Лавров.

Кроме того, российский министр на заседании извинился перед Индией за балаган, который устроил Запад, попытавшись свалить вину за экономический и продовольственный кризис в мире на Россию. Но на юге — и так все всё понимают.

«Почему такое жесткое разделение на золотой миллиард и остальных?», — спросил журналист.

«Запад не утратил своих колониальных устремлений. Развивающиеся страны все это видят», — добавил Лавров.

Идет колоссальное давление. Ни одна развивающаяся страна не присоединилась к санкциям. Когда угрожают Китаю, то тут уже сомнения в адекватности, манеры сильно сдали, добавил Лавров.

В качестве подтверждения слов нашего министра, британский журнал The Spectator вышел с разгромной для Запада статьей. Где впервые признается: кроме сателлитов Вашингтона, никто против России не пошел.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лавров извинился перед Индией за «балаган» западных стран на встрече G20.