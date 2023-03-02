Николай Басков назвал достойного восхищения артиста

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Музыкант уверен, что именно этот человек подает самый лучший пример ему и остальным коллегам.

Певец Николай Басков признался, кто из известных коллег вызывает у него искреннее восхищение. В их числе — народный артист РФСР Лев Лещенко. Об этом знаменитость рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Исполнитель «Шарманки» накануне встретился со Львом Валерьяновичем на российской национальной музыкальной премии «Виктория» и был искренне удивлен. Артисту без малого 90 лет, а он по-прежнему выглядит на все сто и по возможности не пропускает громких музыкальных событий.

«Вы представляете, человек в какой форме, я уж не говорю, какая у него цифра», — недоумевает Николай.

Его старший коллега, уверен он, показывает достойный пример остальным. Кто-то и в 60 старик, а кто-то им никогда не становится.

«В жизни нужно до последнего держаться и оставаться на коне», — подчеркнул Николай Басков.

К слову, с ним согласна и певица Жасмин. Лев Валерьянович для нее — идеальный мужчина, с прекрасными внешними данными, но еще больше артистку восхищают человеческие качества знаменитости — сильный духом и добрый сердцем. Все это для нее особо ценно в людях, потому и много лет она и ее семья дружат с народным артистом.

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