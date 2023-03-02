Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост президента Вьетнама

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Президент России пожелал вьетнамскому коллеге больших успехов.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Во Ван Тхыонга с избранием на пост лидера Вьетнама. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В обращении глава государства отметил, отношения между Россией и Вьетнамом основываются на традициях дружбы и взаимоуважения.

«Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

Также Путин добавил, что это идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В конце своего обращения Владимир Путин пожелал Во Ван Тхыонгу крепкого здоровья и успехов.

Сегодня, 2 марта, Во Ван Тхыонг стал новым президентом Вьетнама. До него временно исполняющей обязанности президента страны была вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан. Ее назначили на должность 18 января, сразу после ухода в отставку президента Вьетнама Нгуен Суан Фук. Все это произошло на фоне крупного коррупционного скандала.

Два вице-премьера и три министра допустили нарушения, обернувшиеся тяжкими последствиями. Всю ответственность за это Нгуен Суан Фук взял на себя, написав заявление. Вместе с ним свои посты покинули два вице-премьера, еще нескольким чиновникам госаппарата, включая двух министров, предъявлены уголовные обвинения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку со скандалом.