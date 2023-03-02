«Встречали меня с любовью»: внезапно пропавшего на сутки Дюжева нашли в горах

Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov

Что стало причиной резкого исчезновения актера?

Актер Дмитрий Дюжев в последнее время активно вел свои социальные сети и общался с аудиторией, но 27 февраля вдруг пропал и перестал выходить на связь. Как пишет dni.ru, поклонники не на шутку испугались за здоровье и эмоциональное состояние актера, ведь за ним все чаще замечают странности — то речь несвязна, то потоотделение слишком обильно.

Спустя сутки молчания Дюжев вышел на связь и радостно сообщил, что находится в горах. Но поехал он туда не отдыхать и кататься на сноуборде, а работать.

«Я был в Алании во Владикавказе на гастролях с „Евгением Онегиным“. Очень красивый, чистый, гостеприимный город, окруженный горами!» — написал актер в своих соцсетях.

Поклонники уделили пристальное внимание внешнему виду Дюжева и не скупились на комплименты. Некоторые из комментаторов даже лично присутствовали на спектакле с актером и поблагодарили его за блестящую игру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем вызвана повышенная потливость Дюжева.