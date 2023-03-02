Путин: солдаты и офицеры армии России мужественно исполняют свой долг в зоне СВО

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Российский лидер напомнил, кто сегодня является главным противником государства.

Президент России Владимир Путин оценил действия российских солдат в зоне СВО. По мнению главы государства, со своей задачей военные справляются мужественно.

«Солдаты и офицеры армии России, воспитанные нашей школой, нашими учителями и наставниками, мужественно и героически исполняют свой долг, защищают Россию и наших людей от неонацистов и террористов», — заявил он, выступая перед участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».

Российский лидер также напомнил о преступлениях, которые совершил противник за последние девять лет. Отправной точкой стал Донбасс, а дальше — больше.

«Таких, которые восемь лет мучили и убивали людей в Донбассе, таких, которые в Москве убили Дарью Дугину, таких, которые сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление», — сказал президент.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин отменил рабочую поездку в Ставропольский край из-за событий в Брянской области.