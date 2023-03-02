Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

Киевский режим продолжает использовать запрещенное оружие и всячески пытается это скрывать.

Со стороны украинской армии в зоне спецоперации вновь зафиксировали факты применения химического оружия. Об этом рассказала советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По словам военно-политического эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали химоружие последние несколько дней на артемовском и донецком направлениях.

«Сразу на нескольких направлениях с мест сообщают, что ВСУ снова применили боеприпасы с химической составляющей», — сообщил Ян Гагин ТАСС.

Это не первый раз, когда со стороны ВСУ используются боеприпасы с неизвестным отравляющим веществом. Недавно украинские боевики применяли химическое оружие под Угледаром, сбросив его с беспилотника.

В последнее время в больницах ДНР стало больше пациентов с шарообразными поражающими элементами одинакового размера. Власти Украины отказываются комментировать обнародованные данные о радиоактивных химикатах в СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет России намерен расследовать обстоятельства поставки на территорию Украины токсичных химикатов, о которых ранее заявило Минобороны РФ.