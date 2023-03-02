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В результате ЧП есть пострадавший. Террористы осмелились атаковать детей.

Президент России Владимир Путин назвал терактом действия украинских диверсантов в Брянской области. В результате ЧП есть пострадавший. Террористы осмелились атаковать детей.

«Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, там сидят гражданские лица и дети. „Нива“ обыкновенная. И открыли огонь по ним», — подчеркнул глава государства.

По официальным данным, все произошло утром 2 марта. Злоумышленники открыли стрельбу в некоторых областях региона. Кроме того, захватили заложников в одном из магазинов области. К счастью, им не удалось проникнуть в школы — жертв среди подростков удалось избежать.

Известно, что под Брянском сейчас работают сотрудники ФСБ и российские военные.