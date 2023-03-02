Песков опроверг данные о проведении экстренного заседания Совбеза

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Ранее в Сети появилась информация о проведении экстренного совещания в связи с событиями в Брянской области.

Никакого совещания Совета безопасности РФ сегодня, 2 марта, не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, таких планов не было», — сказал он.

По его словам, в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области Владимир Путин получает все доклады от глав силовых ведомств. А совещание с постоянными членами Совета безопасности пройдет завтра, третьего марта.

До этого в СМИ появилась информация о том, что второго марта готовится экстренное заседание Совета безопасности в связи с проникновением террористов в Брянскую область.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что с границы Украины в Брянскую область проникла ДРГ. По его словам, диверсантами был обстрелян движущийся автомобиль. Атака привела к гибели местного жителя. Также был ранен десятилетний ребенок.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как ФСБ и ВС РФ принимают меры по уничтожению украинских диверсантов под Брянском.