Путин отменил рабочую поездку в Ставропольский край

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Все запланированные мероприятия президент проведет в режиме онлайн.

Владимир Путин не поедет в Ставропольский край на открытие Года педагога и наставника в центре знаний «Машук» в Пятигорске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что отмена рабочей поездки связана с событиями в Брянской области, куда сегодня проникли террористы.

«Президент Путин проведет открытие Года педагога и наставника и встретится с участниками пилотной образовательной программы школы наставника, но проведет это, по понятным причинам, в режиме видеоконференции», — сообщил Дмитрий Песков во время традиционного брифинга.

Ранее днем украинские диверсанты пересекли границу Брянской области и проникли на территорию нескольких приграничных районов. В одном из них погиб один человек, а также пострадал десятилетний ребенок. Ему оказали необходимую помощь в больнице.

Кроме того, члены ДРГ взяли в заложники несколько человек в селе Любечане. На данный момент в Климовском районе Брянской области проводят мероприятия по уничтожению террористов, о чем сообщила ФСБ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле назвали нападение диверсантов в Брянской области атакой террористов.