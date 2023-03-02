Госдума одобрила поправки к закону об ответственности за дискредитацию участников СВО

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Ответственность предлагается накладывать в случае распространения недостоверной информации о добровольческих формированиях.

Депутаты Госдумы РФ одобрили поправки, которые предусматривают введение уголовной ответственности за фейки о добровольцах в зоне проведения специальной военной операции. Теперь за ложные сообщения об участниках СВО грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Соответствующий материал появился на сайте Государственной Думы.

Поправки вносятся в статьи 207.3 и 280.3 УК РФ и 13.3.3 КоАП, которые предусматривают ответственность за распространение дезинформирующей информации о ВС РФ, а также дискредитацию российской армии. Лишение свободы теперь предусмотрено за намеренную информационную мистификацию о добровольческих формированиях.

Уточняется, что за публичное распространение фейков при помощи служебного положения или же по сговору группы лиц инстанция имеет право наложить на обвиняемого штраф размером до пяти миллионов рублей. Взыскание может быть применено если заведомо ложная информация будет распространена из мотивов политической, расовой или идеологической ненависти.

Авторами поправок стали председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин, вице спикер ГД Ирина Яровая и другие главы комитетов Государственной Думы.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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