Киркоров в золоте, Чеботина с оголенной грудью: как прошла премия «Виктория»

Киркоров пришел на премию «Виктория» в золоте, а Люся Чеботина оголила грудь

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ ; 5-tv.ru

Звезды шоу-бизнеса похвастались не только музыкальными достижениями, но и яркими нарядами.

Российская национальная премия «Виктория», где выдающиеся артисты были награждены за музыкальные достижения, прошла 1 марта 2023 года в подмосковном концертном комплексе «Live арена». На сцене присутствовали такие звездные гости как Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Дима Билан, Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Артур Пирожков и другие. Церемонию провели эстрадный певец Николай Басков и бывшая ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» Татьяна Веденеева.

Звездные наряды

Перед концертом звезды отечественного шоу-бизнеса в ярких нарядах прошлись по красной дорожке и пообщались с журналистами. Выбранными костюмами особенно порадовали молодые певицы.

Мари Краймбрери предстала перед публикой в длинной пышной юбке и топе с перьями цвета лагуны. А Люся Чеботина появилась на дорожке в черном объемном пиджаке со стразами и откровенным вырезом. Девушка немного смущалась выбранным нарядом и прикрывала все «деликатные» места.

ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО; 5-tv.ru

Но больше всех выделился как всегда король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров. Маэстро предстал в дорогом фирменном костюме с крупным цветком на груди и золотыми лодочками. Певец признался, что выбранный «аутфит» ему обошелся в цену не меньше полумиллиона рублей.

ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

Король российского шоу-бизнеса появился на публике обновленным и помолодевшим, и это неудивительно. Ведь недавно Киркоров перенес пластическую операцию у звездного хирурга Тимура Хайдарова и похудел на 12 килограммов.

Лауреаты

Лучшей певицей признана Анна Асти, а певцом года стал Владимир Пресняков. За вклад в развитие отечественной музыки организаторы мероприятия наградили Льва Лещенко и Николая Расторгуева.

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Песней года стал саундтрек Люси Чеботиной «Солнце Монако», а лучшим танцевальным хитом была признана песня «Твои глаза маренго» ведущего мероприятия Николая Баскова.

Филипп Киркоров получил сразу две премии: за лучший саундтрек и за музыкальное видео года. Последнюю награду король взял совместно с певицей Анной Асти за их клип «Хобби».

Лучшим хип-хоп исполнителем стал певец Мот, а группу «Руки Вверх!» отметили статуэткой в номинации «Концерт года». Выделили жюри и Стаса Михайлова. Певец получил награду за свой городской романс «Я жду звонка».

Открывал музыкальную премию мэтр советской и российской эстрады Лев Лещенко и солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Артисты по очереди исполнили хиты друг друга. В память о недавно ушедшем композиторе Александре Шевченко спела российская певица Алсу, за роялем был — Игорь Крутой.

5-tv.ru

Ежегодная премия «Виктория», учрежденная Фондом поддержки отечественной музыки, проводится с 2016 года. Основателями Фонда являются поэт и предприниматель Михаил Гуцериев, общественный деятель Юрий Костин и музыкальный продюсер Игорь Крутой.