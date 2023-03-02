Как Берлин выполнит обещание по поддержке Киева, если сам остался без оружия?

Гендиректор РСМД Кортунов: решение украинского конфликта будет не в Берлине, а в Вашингтоне

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov / Kremlin Pool; 5-tv.ru

ФРГ может наладить производство боевых машин пехоты и танков, но кто станет платить за это?

Недавно в немецких СМИ появилась информация, что у Германии почти не осталось запасов оружия и в случае войны страна продержится не более трех дней. При этом Берлин уверяет весь мир в том, что продолжит оказывать военную помощь Украине несмотря ни на что. Каким образом это возможно и почему немецкое правительство не переживает за собственную безопасность? На все эти вопросы ответил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Я думаю, что явление исходит из того, что Германия не будет вовлечена в конфликт непосредственно, поэтому, наверное, считает, что вот угрозы явной национальной безопасности Германии сегодня нет. Но, конечно, в случае дальнейшего обострения Берлин будет оперировать Вашингтону с просьбами о дополнительных поставках и военной помощи, чтобы укрепить потенциал бундесвера», — заявил эксперт.

Что касается громких заявлений по вопросу непрерывной помощи Германии в случае продолжительного конфликта, то здесь речь идет о финансировании. По мнению эксперта, если Германия станет выделять дополнительные средства из бюджета, то технологически обещание о постоянной поддержке Украины выполнить возможно.

«Скорее всего не в этом году, а в следующем можно наладить производство боевых машин пехоты и танков. Но вопрос главный: кто будет за это платить? Пока что на этот вопрос ответа очевидного нет», — сказал Кортунов.

По мнению эксперта, на Западе считают, что «время для дипломатии еще не пришло». Поэтому говоря о поддержке Украины, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг имеет в виду исключительно военную помощь. Подводить Незалежную к переговорам пока никто не планирует, ведь та должна показать себя «на поле боя».

«В любом случае можно предположить, что решение о каком-то переговорном треке будет приниматься не в Брюсселе, а в Вашингтоне», — отметил Кортунов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отношение к украинским беженцам в Германии ухудшилось.