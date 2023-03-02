ФСБ и ВС РФ принимают меры по уничтожению украинских диверсантов под Брянском

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Власти региона подтвердили данные об одном погибшем и раненном ребенке.

В Федеральной службе безопасности РФ сообщили, что с территории Украины в Климовский район Брянской области проникла вооруженная диверсионно-разведывательная группа. Сотрудники ФСБ совместно с военными занимаются ликвидацией украинских националистов.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что с границы Украины в брянскую области проникла ДРГ. По его словам, диверсантами был обстрелян движущийся автомобиль. Атака привела к гибели местного жителя. Также был ранен десятилетний ребенок.

Известно о боестолкновении с украинскими диверсантами под Брянском. По предварительным данным силовых структур, националисты взяли несколько заложников в плен и держат их в местном магазине.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области.