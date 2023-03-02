В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

Все три региона граничат с Брянской областью, в которой сейчас идет боестолкновение с украинскими диверсантами.

На Украине вновь звучит воздушная тревога. В этот раз ее объявили в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Об этом стало известно благодаря онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Данные районы граничат с Брянской областью Российской Федерации, куда накануне проникли украинские диверсанты. Они прорвались в несколько районов и захватили заложников в магазине села Любечане. Известно, что всего на территорию Брянской области проникли около 50 диверсантов.

По последним данным, в регионе продолжаются боестолкновения бойцов Росгвардии и членов ДРГ. Местные жители прячутся в домах. Официально известно об одном погибшем. Кроме того, в результате нападения диверсантов на автомобиль пострадал десятилетний ребенок. Его доставили в больницу и прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как ФСБ отреагировала на ситуацию с украинскими диверсантами в Брянской области.