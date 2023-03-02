Это любовь: Люся Чеботина ответила на вопрос о дате свадьбы с ЮрКиссом

Чеботина на вопрос о дате свадьбы с ЮрКиссом посоветовала спросить у него

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Сначала молодые люди были просто друзьями, но со временем по-другому посмотрели друг на друга.

Известная российская певица Любся Чеботина ответила на вопрос о скорой свадьбе с коллегой по цеху, музыкантом ЮрКиссом (настоящее имя Юрий Киселев — Прим.ред.). Планами на жизнь она поделилась в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Долгожданное событие поклонники артистки ждут после ее недавнего признания. В одном из интервью певица развеяла все сомнения насчет отношений с ЮрКиссом — они действительно пара.

Однако начиналось все с сотрудничества, в 2019 году. Сначала они вместе выпустили песню «Будь смелей», а потом, в 2021-м, ЮрКисс появился в клипе на главный хит артистки «Солнце Монако». Позже знаменитостей не раз видели вместе на светских мероприятиях и не только, но, по словам Чеботиной, это была только дружба. Молодые люди и предположить не могли, что между ними возникнет что-то большее.

Но чем чаще они виделись, тем внимательнее артистка приглядывалась к мужчине. В какой-то момент стала замечать, что все трудные моменты ее жизни он встречает вместе с ней. Правда, и тот, и другой не торопились начинать отношения — сильно дорожили дружбой и боялись все испортить.

«Мы ждали до той точки, когда надо было либо расходиться, либо идти дальше. Я не готова была его терять, он, видимо, тоже. Думаю, это любовь», — признавалась ранее Чеботина.

Опасения влюбленных были напрасны — с началом романа они стали только ближе и дороже друг другу. У молодых людей общие темы для разговора, планы на жизнь тоже совпадают. При этом каждый уважает личное пространство и свободу партнера. Дело осталось за малым — пойти в ЗАГС, полагает общественность и задается вопросом: когда?

«Я думаю, на этот вам вопрос лучше ответит Юра», — заявила Чеботина в кулуарах российской национальной музыкальной премии «Виктория».

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