Распуститься и цвести: с чем связаны серьезные весенние перепады настроения

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Оказывается, что некоторые времена года могут влиять на эмоциональную стабильность.

Весенние колебания настроения происходят из-за того, что в это время года человеку нужны дополнительные силы для адаптации. Об этом в интервью РИАМО сообщила Психотерапевт Ирина Крашкина.

«Человеку требуется откуда-то взять дополнительные силы, чтобы адаптироваться к весне — «выпустить листочки, а потом еще и цветочками зацвести». Точно так же осенью требуются дополнительные силы, чтобы «сбросить листву и начать процессы консервации», — сказала доктор.

По словам специалиста, человек может замечать эти затраченные силы, а может и нет. Поскольку, когда у людей их много, время года для них не столь важно. Более того, в каждом они найдут положительные черты. При этом, если в организме есть проблемы, адаптация может обострить их. Например, у истощенного человека может появиться язва, а у кого-то псориаз.

Зима и лето являются стабильными временами года. Крашкина резюмировала, что выровнять себя поможет физическая активность и творчество. Ранее 5-tv.ru писал о том, как бороться с хронической усталостью.