КНР опережает США в технологической гонке: какое оружие пугает американцев

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За последние годы страна провела больше исследований в различных сферах, нежели Запад.

Китай опережает США в технологической гонке. Об этом сообщает издание The Guardian. Уточняется, что китайцы впереди в 37 из 44 технологий. В частности, это искусственный интеллект биотехнологии, передовое производство и робототехника. Особые успехи страна имеет в исследованиях в оборонной и космической областях, а также в сфере безопасности.

Штаты же ведут в оставшихся семи технологиях, а именно, в квантовых вычислениях и вакцинах. Дальше идут Индия, Великобритания, Южная Корея, Германия и Австралия. Страны тоже развивают передовые возможности в исследованиях, однако в плане скорости значительно уступают.

За последние несколько лет Китай провел больше исследований космического сектора, обороны и безопасности, имеющих высокую эффективность, нежели США. В стране больше всего научных работ по передовым авиационным двигателям и гиперзвуку. Институты разрабатывают эти технологии. Недавно китайские военные испытали гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом.

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