Врио замгубернатора Брянской области подтвердила инцидент с диверсантами

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Сейчас российские силовики ведут бой с боевиками.

Врио замгубернатора Брянской области подтвердила инцидент, в котором есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось о гибели мирных граждан в регионе в результате боестолкновения с украинскими диверсантами. Уточнялось, что на территорию Климовского района проникла группа из примерно 50 человек.

Часть из них отправились в село Любечане, а еще часть — в Сушаны. В последнем диверсантов окружили силовики подразделений ФСБ и российских вооруженных сил, идет бой.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сожжении дома в Брянской области украинскими диверсантами.