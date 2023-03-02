Раскрыта природа объекта, который появился в небе над Ленобластью

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Проверка подтвердила, что гражданам бояться нечего.

Раскрыта природа неопознанного объекта, который встревожил жителей Ленинградской области. Сайт 78.ru пишет, что в небе над регионом 1 марта появился метеозонд — беспилотный аэростат, который предназначен для изучения атмосферы.

«Это метеорологический зонд, летящий на высоте около 8000-10000 метров, со скоростью 200 км/ч», — уточняется в материале.

Жители Ленобласти сообщали, что шар был замечен в нескольких городах и населенных пунктах. Люди видели объект в Сосновом Бору, Громово, Выборге и в деревне Большое Горлово. Граждане передали полиции около десяти сообщений о парящем предмете.

Радиолокационная проверка установила, что в небе находился метеозонд. Экспертиза подтвердила, что местным жителям ничего не угрожает. Такие беспилотники используются для исследования атмосферы. Обычно аэростаты состоят из пластмассовой или резиновой оболочки в форме шара, который наполняют водородом или гелием. Также к шару подвешивают приборы для измерений.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестный объект был замечен в небе над Киевской областью.