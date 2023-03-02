Задолжала 400 тысяч: ТСЖ подало в суд на Анастасию Волочкову за неуплату счетов

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Проблемы с оплатой ЖКХ возникают у танцовщицы регулярно. За последние годы знаменитость уже призывали к ответу и московские коммунальщики, и астраханские, и питерские.

Артистка балета Анастасия Волочкова оказалась злостной неплательщицей коммунальных платежей. Светская львица не первый раз накапливает немалые долги по счетам. Сайт StarHit.ru сообщает, что товарищество собственников жилья из Санкт-Петербурга подало в суд на балерину, которая накопила 400 тысяч рублей долга.

У 47-летней Волочковой, живущей в роскошных апартаментах, проблемы с оплатой ЖКХ возникают регулярно. Знаменитость уже призывали к ответу и московские коммунальщики, и астраханские, и питерские. Минувшим летом с иском к ней обращалось ТСЖ жилого комплекса в Петербурге где у звезды имеется 200-метровая жилплощадь. Тогда Анастасию обязали выплатить 30 тысяч рублей, однако она отказала — заявила, что управляющая компания должна ей около пяти миллионов за порчу имущества в следствии сильного потопа.

Санкт-Петербургскому ТСЖ пришлось обратиться в суд повторно в конце года. На этот раз балерину потребовали выплатить суму в разы больше. Представители обеих сторон уже провели переговоры. Первое заседание состоится 28 марта.

«В иске ТСЖ просит взыскать задолженность по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг в общей сумме 399 тысяч 503 рубля 76 копеек. Ранее истец обращался на судебный участок 370 Тверского района. Однако приказ был отменен», — прокомментировали изданию в пресс-службе.

В подобную ситуацию Волочкова ранее попадала в столице, однако тогда адвокаты сумели отстоять ее позицию. Тогда у артистки балета протекла крыша. По словам знаменитости, она исправно оплачивала коммуналку 20 лет, но никто не ремонтировал ей помещение. Она добавила, что московская компания выпалила ей 666 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова водит своего элитного кота по процедурам красоты.