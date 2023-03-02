Держал в страхе всю округу: в Приморье поймали «конфликтного» тигра

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Зверь попался работникам охотнадзора, когда стал рецидивистом.

В Приморье поймали хищника, который держал в страхе жителей сразу нескольких поселков. Амурский тигр нападал на местных собак и полностью съедал их. Работники охотнадзора затем находили лишь ошейники и следы крови.

Попался зверь, когда стал рецидивистом. Его отловили в том же поселке, куда он стал регулярно наведываться по ночам. После ветеринарного осмотра тигра отправят на реабилитацию, а потом выпустят в местности, где нет людей.