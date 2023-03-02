Дорожные войны: кроссовер скинул с трассы авто с женщиной под Ростовом
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Кроссовер скинул с трассы авто с женщиной под Ростовом
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Водитель авто от удара вылетела из окна. За ее жизнь борются врачи.
Жестокая авария, которая больше напоминает дорожные войны, произошла в Ростовской области. Водитель столкнул легковушку, ехавшую у него на пути.
Малейшего касания оказалось достаточно, чтобы машина потеряла управление и вылетела в кювет, где несколько раз перевернулась. Женщина, которая ехала в автомобиле, вылетела из окна. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии. А водитель кроссовера даже не подумал остановиться и скрылся с места аварии.