Дорожные войны: кроссовер скинул с трассы авто с женщиной под Ростовом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Водитель авто от удара вылетела из окна. За ее жизнь борются врачи.

Жестокая авария, которая больше напоминает дорожные войны, произошла в Ростовской области. Водитель столкнул легковушку, ехавшую у него на пути.

Малейшего касания оказалось достаточно, чтобы машина потеряла управление и вылетела в кювет, где несколько раз перевернулась. Женщина, которая ехала в автомобиле, вылетела из окна. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии. А водитель кроссовера даже не подумал остановиться и скрылся с места аварии.