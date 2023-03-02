Приложения нескольких российских банков перестали быть доступны в AppStore

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ЕС согласовал десятый пакет санкций, который коснулся не только банковских структур.

Приложения сразу нескольких российских банков недоступны в AppStore. Об этом сообщают «Известия». Уточняется, что скачать невозможно «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», «Приморье».

Несколько дней назад в Евросоюзе согласовали десятый пакет ограничительных мер против России. Введены экспортные санкции. Это касается товаров двойного назначения и технологий.

Кроме того, ограничения действуют в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине. Также рестрикции работают против еще трех банковских структур.

Накануне эксперты поясняли, как отправить деньги за рубеж или оплатить заграничные покупки на фоне действующих ограничений. Для этого подойдет сервис «Юнистрим». Ранее 5-tv.ru писал о том, кто давит на ОАЭ в отношении экспорта электроники в Россию.