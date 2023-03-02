«Лучше Бородиной»: за что Курбан Омаров хвалит свою новую девушку

Фото: Instagram* / zimamoscow

После развода с бизнесвумен 42-летний бизнесмен быстро нашел новую спутницу. Как к ней отнеслась аудитория?

Российский бизнесмен Курбан Омаров похвалил свою избранницу Валерию в социальных сетях. Из-за негативных комментариев мужчина долго не решался выставлять представлять свою возлюбленную подписчикам, но в последнее время активно делится кадрами из их личной жизни.

«Я же говорил, что вы ее полюбите. Настолько был уверен в этом, что боялся вам ее показывать!» — цитирует Омарова StarHit.ru.

Аудитория разделилась на два лагеря: некоторые в восторге от новой возлюбленной 42-летнего бизнесмена, другие же, наоборот, осуждают его выбор и постоянно напоминают о Ксении Бородиной, с которой Омаров развелся в 2021 году.

Многие комментаторы отмечают, что Валерия — очень живая и естественная девушка, в отличие от бывшей супруги. К слову, новая избранница моложе Омарова на 22 года, но разница в возрасте не мешает им наслаждаться отношениями и строить совместные планы на будущее.

В конце декабря внимательные подписчики предположили, что пара ожидает пополнения в семействе: невзначай появился тест на беременность на фото, затем у Валерии заметили округлившийся живот. Но, тем не менее, догадки тогда не подтвердились. Возможно, спутница Омарова в тот период просто пыталась забеременеть и, возможно, когда-то попытка будет успешной.

У бизнесмена уже есть два ребенка: сын Омар от первого брака и дочь Теона от второго. С сыном Омаров в прекрасных отношениях, чего не сказать о наследнице от Ксении Бородиной. По словам ведущей, отец Теоны не видится с ней и даже не звонит, хотя девочка постоянно просит о встрече.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина обрушилась с критикой на жену бывшего мужа из-за хайпа на ее имени.

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