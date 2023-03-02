Лариса Гузеева раскрыла правду об использовании фотошопа и фильтров

Фото: Владимир Родионов / ТАСС

Знаменитость решила расставить все точки над «i» после недобрых сравнений с Пугачевой, космонавтами и другими людьми.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась подписчикам, как относится к фотошопу и использует ли эти чудеса техники для своего преображения. Откровениями на этот счет она поделилась на своей странице в соцсетях, прикрепив коллаж из серии было-стало в первый день весны.

Так знаменитость решила поставить точку в вопросе, который долгое время мучает ее поклонников. Заслуженную артистку страны они с кем только не сравнивали — и с космонавтом, и с Пугачевой, и еще много с кем, и все из-за того, что звезда «Бесприданницы» якобы злоупотребляет возможностями телефона.

«Немного о фотошопе — до и после. В телефоне фильтров нет. Еще раз: я в курсе своего возраста, веса и изменений с этим связанных. С первым днем весны. Всем мира, покоя, счастья и радости», — написала артистка.

Лариса Гузеева не стесняется показывать лицо в сетях без фильтров и фотошопа. Instagram* / larisa_guzeeva

Многие фолловеры в ответ оценили честность знаменитости и внешность — тоже. Даже в 63 года кинодива не утратила своего шарма, напротив — добавился новый, дают понять они.

«Сказано четко! Всем красавицам посвящается! Никто не сможет обмануть время, и участь у всех одна! Нужно с этим смириться и научиться стареть красиво!»;

«Не слушайте никого. Вы — шикарна!»;

«Люди очень странные… Почему зрелая женщина должна выглядеть как юная?! Какая-то непроходимая глупость. Можно подумать, что те, кто так считают, стареть не собираются и время для них остановилось. Люди! Ку-ку! Опомнитесь!

«Все мы постареем… А вы прекрасны!» — комментируют пользователи.

Между тем и на этот раз нашлись те, кто не узнал актрису на фото и оставил новую порцию яда.

«Вообще не узнала, если бы не прочитала, что это Гузеева»;

«Это кто на фото?»;

«Из красивого только очки»;

«Я подумала, что Лолита»;

«Это вы?» — не унимаются из второго лагеря.

Впрочем, вряд ли негативные комментарии подписчиков знаменитость берет близко к сердцу — актриса смолоду отличалась не только завидной внешностью, но и независимым, цельным и порой бунтарским характером. Даже в советское время умела идти против «ветра», отвечать не в бровь, а в глаз и говорить «нет», когда все кругом кивали. Эти качества артистка пронесла через всю жизнь, за что, помимо таланта, и завоевала огромную армию поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Гузеева ответила на слухи о своей безработице.

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