Лариса Гузеева раскрыла правду об использовании фотошопа и фильтров
Лариса Гузеева опровергла домыслы подписчиков об увлечении фотошопом и фильтрами
Фото: Владимир Родионов / ТАСС
Знаменитость решила расставить все точки над «i» после недобрых сравнений с Пугачевой, космонавтами и другими людьми.
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась подписчикам, как относится к фотошопу и использует ли эти чудеса техники для своего преображения. Откровениями на этот счет она поделилась на своей странице в соцсетях, прикрепив коллаж из серии было-стало в первый день весны.
Так знаменитость решила поставить точку в вопросе, который долгое время мучает ее поклонников. Заслуженную артистку страны они с кем только не сравнивали — и с космонавтом, и с Пугачевой, и еще много с кем, и все из-за того, что звезда «Бесприданницы» якобы злоупотребляет возможностями телефона.
«Немного о фотошопе — до и после. В телефоне фильтров нет. Еще раз: я в курсе своего возраста, веса и изменений с этим связанных. С первым днем весны. Всем мира, покоя, счастья и радости», — написала артистка.
Лариса Гузеева не стесняется показывать лицо в сетях без фильтров и фотошопа.
Многие фолловеры в ответ оценили честность знаменитости и внешность — тоже. Даже в 63 года кинодива не утратила своего шарма, напротив — добавился новый, дают понять они.
«Сказано четко! Всем красавицам посвящается! Никто не сможет обмануть время, и участь у всех одна! Нужно с этим смириться и научиться стареть красиво!»;
«Не слушайте никого. Вы — шикарна!»;
«Люди очень странные… Почему зрелая женщина должна выглядеть как юная?! Какая-то непроходимая глупость. Можно подумать, что те, кто так считают, стареть не собираются и время для них остановилось. Люди! Ку-ку! Опомнитесь!
«Все мы постареем… А вы прекрасны!» — комментируют пользователи.
Между тем и на этот раз нашлись те, кто не узнал актрису на фото и оставил новую порцию яда.
«Вообще не узнала, если бы не прочитала, что это Гузеева»;
«Это кто на фото?»;
«Из красивого только очки»;
«Я подумала, что Лолита»;
«Это вы?» — не унимаются из второго лагеря.
Впрочем, вряд ли негативные комментарии подписчиков знаменитость берет близко к сердцу — актриса смолоду отличалась не только завидной внешностью, но и независимым, цельным и порой бунтарским характером. Даже в советское время умела идти против «ветра», отвечать не в бровь, а в глаз и говорить «нет», когда все кругом кивали. Эти качества артистка пронесла через всю жизнь, за что, помимо таланта, и завоевала огромную армию поклонников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лариса Гузеева ответила на слухи о своей безработице.
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