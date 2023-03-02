Окровавленного мужчину поймали с «мясным» чемоданом и подозревают в каннибализме

Мужчину задержали в аэропорту Лиссабона с чемоданом мяса и подозревают в каннибализме

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Содержимое багажа отправили на экспертизу, а сам подозреваемый может оказаться убийцей.

Полиция задержала мужчину с чемоданом мяса в аэропорту Лиссабона. Им оказался 25-летний гражданин Бразилии Беголеа Мендесе Фернандесе. Он привлек внимание правоохранительных органов из-за странного паспорта, похожего на поддельный. Когда блюстители порядка стали разбираться, все оказалось куда интереснее. Вероятно, задержанный «путешественник» убил 21-летнего Алана Лопеса в Амстердаме.

«На нем была одежда с пятнами крови, и у него был пакет с кусками мяса», — приводит издание Daily Mail слова источника.

В издании отмечается, что Фернандесе может оказаться каннибалом. Мясо в его чемодане выглядит неприятно подозрительным. Полиция предполагает, что оно может оказаться человеческим. Алан Лопес, в убийстве которого подозревают задержанного в аэропорту, был найден мертвым в своем доме. Португальские журналисты уверены — мертвого мужчину не просто убили, а хотели съесть.

Сейчас куски плоти, найденные в чемодане бразильца, отправили на экспертизу для выяснения обстоятельств. Вероятно, они принадлежат мертвому амстердамцу.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение российского продюсера Иосифа Пригожина о популяризации каннибализма на Западе.