Попова предупредила о риске распространения новых патогенов по всему миру из-за США

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Такие лаборатории представляют угрозу для всего мира.

Из-за деятельности биолабораторий, которые финансируются США, есть риск распространения новых усиленных патогенов по всему миру. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции», — сказала глава ведомства.

Попова подчеркнула, что лаборатории являются рисками как для населения страны, в которой они находится, так и для жителей других государств.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил, что Штаты и Североатлантический альянс разворачивали вблизи к российской границе биолаборатории и армейские базы для освоения театра военных действий.

Ранее 5-tv.ru писал о феномене американских лабораторий.