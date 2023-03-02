США выясняют готовность союзников ввести санкции против Китая

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У Вашингтона есть некие «скудные разведданные», якобы доказывающие возможную военную поддержку Москвы со стороны Пекина.

Американское правительство стало выяснять, согласятся ли их союзники ввести ограничения против Китая в случае, если Пекин каким-либо образом окажет Москве в спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что переговоры находятся на предварительной стадии и в первую очередь ведутся со странами «Большой семерки» (G7). Какие именно будут введены санкции — не уточняется. Однако никакого соглашения по определенным ограничениям против Китая еще не было достигнуто.

В агентстве также подчеркнули, что США предоставили пока только одному из проконсультированных государств некоторые «скудные разведданные», которые могут указывать на то, что Пекин собирается оказать Москве «военную помощь».

К слову, двумя днями ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в случае поддержки России в конфликте на Украине, КНР столкнется с неразрешимыми проблемами, причем не только с Америкой, но и с другими государствами.

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