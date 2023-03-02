Лукашенко пригласил главу КНР Си Цзиньпина в Белоруссию

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Белорусская сторона одобрила мировые ценности, которые предложил Китай.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил лидера Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпина посетить страну. Об этом гласит совместное заявление двух лидеров, опубликованное по результатам переговоров в Пекине.

«Поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый и дружеский прием белорусской делегации и пригласил его посетить Белоруссию в удобное для обеих сторон время», — сказано в заявлении.

Лидеры двух государств договорились вести совместную борьбу с терроризмом, а также углублять сотрудничество в оборонной сфере. Кроме того, белорусская сторона одобрила общие мировые ценности, предложенные Китаем. В частности, речь идет о развитии, равноправии, справедливости, демократии и свободе.

Также страны будут вместе поддерживать международную систему, придерживаясь норм, принятых в сфере международных отношений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какую идею Китая поддержала Белоруссия.