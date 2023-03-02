Запад давит на ОАЭ, принуждая отказаться от экспорта электроники в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Robert Michael

По данным западной прессы, в последние недели Арабские Эмираты посетили представители Штатов, Великобритании и Евросоюза.

США и другие западные страны давят на власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), принуждая отказаться от сотрудничества с Россией. В частности, их беспокоит экспорт в РФ электроники и другой продукции, которая якобы может использоваться в военных целях. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Авторы материала отмечают, что в последнее время в ОАЭ все чаще прилетают гости из-за рубежа. За несколько недель страну посетили представители Соединенных Штатов, Великобритании и Евросоюза.

Все посланники обсуждали с арабскими властями свою обеспокоенность — они полагают, что государство может превратиться в хаб для реэкспорта (таможенная процедура, при которой ввезенные на территорию одной страны иностранные товары вывозятся для перепродажи в другой. — Прим. ред.) в Россию техники и продукции в обход западных санкций.

Тем временем в странах Персидского залива вовсю обсуждается идея совместного с РФ производства тактических самолетов Су-75 Checkmate, что явно не по нраву коллективному Западу. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое новейшее оружие Россия показала на выставке в Абу-Даби.