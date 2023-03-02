Клава Кока раскрыла подробности рождения ребенка в семье Ханны и Пашу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Знаменитая артистка призналась, что уже совсем скоро звездная семья вернется в Россию.

В семье певицы Ханны (настоящее имя Анна Иванова — Прим. ред.) и генерального директора лейбла Black Star Пашу (настоящее имя Павел Курьянов — Прим. ред.) недавно случилось пополнение. Исполнительница родила в Дубае дочку. Подробностями из жизни молодых родителей в разговоре с 5-tv.ru поделилась их подруга и коллега певица Клава Кока. Девушка уже знает имя малышки, но делиться столь ценной информацией с прессой на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022» не стала.

«Знаю, я даже фотку видела, но вам не скажу», — хитро улыбаясь, заметила певица.

Пока исполнительница не виделась с звездной семьей, но все равно остается на связи.

«Они в Дубае, я еще не виделась с ними после родов, но Пашу сказал, что все хорошо: растут, радуются и вообще находятся в какой-то невероятной атмосфере. Малышка теперь не одна, малышки теперь две, да еще и Ханна — малышка! Поэтому он безумно счастлив, и с Ханной тоже все хорошо», — поделилась эмоциями знаменитость.

Пашу должен вернуться в Россию уже в марте, а когда на родину поедет Ханна с детьми — пока неизвестно, добавила Клава Кока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими трудностями столкнулась Ханна после родов.