«Космический поцелуй» Венеры и Юпитера наблюдали жители регионов России

Фото, видео: 5-tv.ru

Уникальное явление происходит довольно редко. Отчасти поэтому планеты даже принимают за НЛО.

Жители Петербурга ночью увидели в небе редкое явление — над городом зависли две яркие точки. Некоторые приняли их за НЛО. Но астрономы внесли ясность: никакого внеземного вторжения. Это так называемый «поцелуй» двух планет. Венера и Юпитер максимально сблизились, но уже сегодня начнут медленно отдалятся.

Кстати, редкие кадры удалось снять не только петербуржцам. Венеру и Юпитер вместе заметили и во многих других городах.