«Космический поцелуй» Венеры и Юпитера наблюдали жители регионов России
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Фото, видео: 5-tv.ru
Уникальное явление происходит довольно редко. Отчасти поэтому планеты даже принимают за НЛО.
Жители Петербурга ночью увидели в небе редкое явление — над городом зависли две яркие точки. Некоторые приняли их за НЛО. Но астрономы внесли ясность: никакого внеземного вторжения. Это так называемый «поцелуй» двух планет. Венера и Юпитер максимально сблизились, но уже сегодня начнут медленно отдалятся.
Кстати, редкие кадры удалось снять не только петербуржцам. Венеру и Юпитер вместе заметили и во многих других городах.