Художественный фильм с документальной точностью: «Нюрнберг» вышел в широкий прокат

Фото, видео: 5-tv.ru

Особое внимание создатели уделили не только самому процессу, но и судьбам людей, которые были связаны с ним.

Долгожданная премьера в кинотеатрах страны. В широкий прокат выходит фильм «Нюрнберг». Максимально точный, но в то же время невероятно захватывающий рассказ о «процессе века» над бывшей верхушкой фашистской Германии. Авторам удалось с удивительной точностью воссоздать события тех лет в мельчайших деталях, а игра актеров — звезд первой величины — держит в напряжении с первых до последних секунд ленты. Первые отзывы выслушал Роман Ишмухаметов.

Ни одного свободного кресла. Зал затаил дыхание. Историческая драма «Нюрнберг» вышла в широкий прокат. Фильм о самом громком и важном в истории процессе, когда верхушку рейха судили за преступления против мира и человечности. В расписании кинотеатров картина — с утра и до позднего вечера.

После второй мировой войны именно наша страна настояла, чтобы суд над нацистами не превратился в судилище, чтобы все 403 его заседания были открытыми. Знаменитый Зал 600 Дворца Юстиции художники и декораторы воссоздали в мельчайших деталях на «Мосфильме». К историческим фактам создатели отнеслись с особым трепетом.

«Меня спрашивают, какой процент придуманных текстов на процессе? Зиро. Я не имел права придумывать хоть слово из того, что было произнесено там», — заявил режиссер фильма «Нюрнберг» Николай Лебедев.

Благодаря советскому обвинителю Роману Руденко, роль которого сыграл Сергей Безруков, с нацистских бонз удалось сбить их спесь. Ведь все они отрицали свою вину. Руденко представил неопровержимые доказательства. И, как напишут потом американские журналисты, «расстрелял Геринга прямо в зале суда». Словами. Для народного артиста — это очень личная история. И роль тоже очень личная.

«Мои деды воевали. Для меня это священная война, действительно. И в памяти моей она священная, Великая Отечественная война», — отметил Сергей Безруков.

Полковник Мигачев в исполнении Евгения Миронова помогает советскому обвинителю Руденко собирать информацию, факты, свидетельства. Это его герой борется в том числе с гитлеровцами, которые пытаются сорвать процесс.

«Мой персонаж говорит, что мы этот процесс делаем не только ради жертв, а ради будущего, ради детей наших, чтобы им потом не пришлось доказывать, что они на нас напали, а не мы на них», — рассказал Евгений Миронов.

Полковник Мигачев — вымышленный персонаж. Несмотря на документальную точность, «Нюрнберг» — все же художественный фильм. Со своей четкой драматургией, где каждая последующая сцена еще сильнее должна приковывать внимание зрителя. А потому и интрига в «Нюрнберге» закручена лихо, это одновременно и история любви, и шпионский триллер.

Создатели ленты подсчитали, что над картиной работали представители двенадцати стран. Режиссер Николай Лебедев прежде никогда не работал ни с одним из иностранных актеров, занятых в «Нюрнберге». А их немало — как и сам процесс, фильм тоже получился международным.

«Я нахожу это очень интересным, что история рассказана с русской точки зрения. Я думаю, много фильмов делается с американским и британским взглядом на события, без учета мнения России. И я думаю, что это будет очень интересно увидеть», — поделился американский актер Брайн Каспе, исполнитель роли полковника Гудмана.

«Нюрнберг» бесспорно запомнится зрителям гениальной, всегда особенной и пронзительной музыкой Эдуарда Артемьева. Великий композитор не увидел премьеры, но написал, и успел свести весь музыкальный ряд.

Одна из песен Филиппа Киркорова стала лейтмотивом любовного сюжета картины.

«Сегодня это очень нужное кино, очень важное кино, я маленькую свою лепту, но внес тоже в этот фильм, исполнив песню», — рассказал на премьере Филипп Киркоров.

Фильм, который касается каждого, кто родился в СССР или в России. События и решения, которые легли в основу «Нюрнберга» нельзя забыть и переписывать — это основа сегодняшнего мира. Такого крайне хрупкого сейчас.