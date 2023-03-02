От дронов до имплантатов: какие современные технологии разработали военные в РФ

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Зачастую отечественные изобретения значительно опережают западные разработки сразу по ряду характеристик.

Новейшие технологии на службе Вооруженных сил. Десятки передовых разработок представили специалисты технополиса «Эра». Город военной науки на побережье Черного моря объединил усилия молодых ученых со всей страны. Здесь они буквально создают будущее, работая над инновациями, которые часто не имеют аналогов в мире. В день пятилетия со дня основания наукограда результаты его работы оценил корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Здесь занимаются даже не импортозамещением, а импортоопережением. Военный технополис «Эра» — это единственное место в России по созданию искусственного интеллекта для задач особого назначения.

«Беспилотник без программного обеспечения никаких задач выполнять не может, поэтому наращивание здесь интеллектуальных возможностей этих и других типов роботизированных комплексов является важной задачей и это происходит постоянно», — отметил заместитель руководителя департамента информационных систем МО РФ Николай Лишин.

Умный коптер помогает корректировщику огня. Нейросеть определяет тип цели, то есть отличает танк от гаубицы. Передает координаты в штаб и артиллерийскому расчету. И даже подсказывает командиру, из какого орудия и каким снарядом надо поразить обнаруженный объект.

В технополисе разработали обучающий курс для операторов дронов FPV. Задачу создать такую программу президент поставил в декабре. А в феврале тут провели уже первые испытания. Такие беспилотники гораздо быстрее обычных — разгоняются до 200 километров в час. А изображение с бортовой камеры передают на очки дополненной реальности.

«В тренажере разработана локация, где оператор изучает состав дрона, управление, ему предлагается несколько действий, которые он может совершить: сброс полезной нагрузки, лавировка, маневрирование, он учится летать в разные временные и погодные условия, метеопогодные условия, и он может совершать неограниченное количество вылетов, не нарушая физическую модель дрона», — рассказал IT-директор ООО «Полигонатор» Вячеслав Тимофеев.

В технополисе работают больше двух тысяч ученых. Они проводят исследования по 16 направлениям. Здесь — экспериментируют с маслами. Химики полностью изменили механизм хранения бронетехники. Перед консервацией ее обрабатывали антикоррозийными и влагостойкими жидкостями. Раньше всë это приходилось смывать неделю. Теперь — достаточно обработать узлы и механизмы инновационным составом и хоть сразу в бой.

«Преимущество в том, что полностью используется отечественные материалы, то есть данная разработка решает задачи импортозамещения», — объяснил старший оператор 4-й научной роты Егор Чернякович.

Много современных технологий для медслужбы вышло именно из технополиса «Эра». Здесь изобрели диагностический аппарат, который определяет количество антител к разным возбудителям. Военный прибор отличается неприхотливостью и простотой. Поэтому им можно пользоваться в полевых условиях. Ортопеды, благодаря молодым специалистам, освоили композиты.

«Она прорастает костной тканью, ее не надо будет демонтировать в отличие от стальных имплантатов», — рассказал старший оператор третьей научной роты Константин Александров.

Более того: материал избавляет от метеозависимостей, а на имплант не реагируют металлодетекторы.

«Имплантат отечественного производства для шейки бедра. Секрет в материале. Костная ткань хорошо в него прорастает. При этом композит очень прочный по сравнению с зарубежными аналогами. Такой сустав, пока что в теории, не нужно будет менять даже через 50 лет», — объяснил корреспондент.

За пять лет специалисты технополиса «Эра» создали более 60 инновационных образцов. И многие из них уже в войсках. Площадка стала уникальной для разработчиков. Здесь они встречаются с потенциальными покупателями и получают гранты от Минобороны. Летом здесь ждут новый научный взвод, который начнет создавать будущее.