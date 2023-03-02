Российские космонавты отправятся на МКС на кораблях Crew Dragon

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

Россиянин Андрей Федяев отправится на МКС на американской ракете в рамках программы перекрестных полетов.

НАСА сегодня вновь попытается отправить на МКС экипаж корабля Crew Dragon. В эти минуты к полету готовятся россиянин Андрей Федяев, два американца и представитель Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Старт несколько раз переносили из-за технических сложностей и непогоды.

Андрей Федяев отправится на МКС на американской ракете в рамках программы перекрестных полетов. По соглашению «Роскосмоса» и НАСА, три наших космонавта полетят на Crew Dragon, а три американца — на кораблях «Союз».

В программу добавили еще по одному человеку: от России это Александр Гребенкин, его полет запланирован на следующий год.