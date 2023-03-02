Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Фронтмен группы «Любе» объяснил, почему игнорирует большую часть молодых исполнителей.

Солист группы «Любэ», народный артист РФ Николай Расторгуев, отвечая на вопрос корреспондента 5-tv.ru о том, каких современных исполнителей он может выделить, объяснил, что самой запоминающейся в его жизни все равно остается музыка, которую он слушал в молодости.

«Музыка юности — это саундтрек на всю жизнь, понимаете? Поэтому то, что мне нравилось в юности, то осталось со мной навсегда. Тем более, что в теперешнее время не так много хороших песен. Их надо вычленять, на это нужно время. Это нужно переслушивать все, а на это у меня нет времени просто», — поделился Расторгуев.

Легенда российской эстрады в кулуарах Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022» добавил, что знакомится с новой музыкой только в том случае, если слышит песню случайно и она приходится ему по душе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каких молодых исполнителей считает достойными Григорий Лепс.