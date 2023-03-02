В России разработают новый вид военных операций с ядерным оружием

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Минобороны РФ сообщило о плане защиты от возможной агрессии со стороны США.

Российские военные разрабатывают новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной атаки со стороны США. Об этом сообщает журнал оборонного ведомства страны «Военная мысль». В материале сказано, что в связи с ослаблением авторитета Штатов на мировой арене уровень их агрессии в адрес РФ постоянно повышается.

Вашингтон винит Москву в утрате собственных позиций и намерен, по данным авторов статьи, разгромить конкурента с помощью «многосферной операции» — одним глобальным ударом планируется поразить 65–70% российских стратегических ядерных сил. Пентагон, полагают эксперты, хочет ликвидировать носители ядерного оружия РФ, используя системы противоракетной обороны (ПРО). После — нанести минимальный достаточный ядерный удар по России с целью ее уничтожения.

В качестве средства противодействия отечественные военные разрабатывают «операцию стратегических сил сдерживания», которая предполагает применение «наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий».

В материале сказано, что целью операции станет в первую очередь отражение возможного глобального удара США и НАТО по ядерным объектам. Она направлена также на недопущение значительных потерь наступательных сил РФ. Кроме прочего, важно избежать уничтожения в воздухе российских стратегических ракет. Последним шагом станет использование сохранившегося на территории страны ядерного потенциала для нанесения ответного удара.

Авторы журнала отмечают, что пыл агрессивно настроенных Штатов вполне может погасить демонстрация силы. Важно показать, что Москва способна дать отпор — для этого будет достаточно исполнения критериев сдерживания хотя бы на одном из этапов воздушно-космического периода операции НАТО. Военные аналитики полагают, что необходимо убедить американцев в неготовности их ПРО полностью исключить ответный ядерный удар.

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