На Пятом канале акция «День добрых дел» для Арины Шараповой

Фото, видео: 5-tv.ru

Арина уже перенесла несколько сложнейших дорогостоящих операций. Сейчас девочка вновь нуждается в жизненно важной операции вместе с реабилитацией.

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Сегодня в наших с вами силах помочь 14-летней Арине из Москвы. С самого детства девочку мучает страшная болезнь — тяжелый нейромышечный сколиоз. Сильная деформация позвоночника не дает ребенку нормально жить, к тому же болезнь прогрессирует.

Арина уже перенесла несколько сложнейших операций. Но теперь нужна еще одна, заключительная. Ее стоимость — больше двух с половиной миллионов рублей. Денег на это у многодетной семьи больше нет. Помочь можем мы с вами. Сегодня на нашем канале — «День добрых дел». Просто отправьте СМС на короткий номер 2222. В сообщении укажите сумму пожертвования или наведите смартфон на QR-код, который вы видите на экране.

Это первый снимок, который сделали Арине перед первой операцией. Видно, что у нее сильно искривлен позвоночник». Сильно — это мягко сказано, позвоночник согнуло под прямым углом!

«Ее мучали боли, ей было тяжело дышать. У нее немели ноги», — рассказывает Мария Шарапова, мама Арины.

Когда Арине было два года — у нее появился маленький бугорок на спине, а потом горб. Врачи прописали корсет, массаж, ЛФК и поставили страшный диагноз — тяжелый нейромышечный левосторонний грудопоясничный сколиоз. Это когда тело буквально скручивает собственный позвоночник, сдавливая органы.

«Надеешься… Врачи говорят: мы не возьмемся, ребенок маленький, случай сложный. Вот это тяжело — когда есть надежда на врачей, а они говорят, что не смогут это сделать», — рассказывает Мария Шарапова.

В возрасте семи лет Арина перенесла несколько сложнейших дорогостоящих операций. Весь позвоночник девочки по бокам стянут винтами и штифтами. Сейчас Арина ходит в школу — уже в восьмой класс, может бегать, играть с братом и сестрой.

Растущая титановая конструкция год за годом вытягивалась по мере роста позвоночника. Нейрохирурги раздвигали ее, периодически меняли на другую — большего размера. Сейчас настал момент, когда Арине нужно сделать заключительную операцию — поставить импланты, с которыми она будет ходить всю жизнь.

«Будет выполнена операция с установкой взрослых имплантов, специальных винтов из титанового сплава. И с помощью двух стержней мы выполним деротацию — возвращение позвонков в нормальную плоскость с последующей костной пластикой», — объясняет врач-нейрохирург Андрей Бакланов.

Откладывать нельзя — Арина переросла конструкцию и из-за этого даже начала немного сутулиться. Но стоимость этой жизненно важной операции вместе с реабилитацией — более 2, 5 миллионов рублей. Таких денег у многодетной семьи нет.

«Очень надеемся, что тут нам помогут и нам удастся собрать всю сумму. Потому что сумма очень большая». Да, я верю в людей. Я знаю, что есть много людей, которые откликнуться, могут помочь», — говорит мама Арины.

После операции уже через неделю Арина сможет вернуться в школу. Она — староста класса. Пропускать занятия никак нельзя. А еще курсы парикмахера, куда она ходит с серьезной взрослой целью — получить первую профессию. Плюс хор, гитара. Правда пока одновременно и петь, и играть — сложновато. Поэтому песню «Тишина» сыграла молча. Но всему обещает научиться.

«Хочу связать жизнь с социологией. Работать возможно с детьми, в школе, в детском саду, возможно. Может даже врачом, если получится», — поделилась мечтами Арина.

Кем станет точно Арина — еще не решила. Сейчас главное — здоровье и надежда, что ей обязательно помогут врачи и неравнодушные люди.

Чтобы помочь Арине, отправьте СМС на короткий номер 2222 с суммой пожертвования — она автоматически спишется с вашего мобильного счета.