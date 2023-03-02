Шакира приходит в себя после разрыва с Пике: «Я должна быть сильнее львицы»

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По словам певицы, прежде она считала себя неполноценной без мужчины рядом. Теперь поняла, что рассчитывать нужно только на себя. Ведь кроме прочего, она ответственна за будущее своих детей.

Шакира эффектно переживала расставание с изменившим ей возлюбленным футболистом Жераром Пике, от которого она родила двоих детей. Спортсмен уже не скрывает отношений с 23-летней Кларой Чиа Марти. Певица тем временем записывает песни о женской боли с явными отсылками к минувшему скандалу.

Трек Шакира записала в дуэте с диджеем Bizarrap. Она отметила, что к сотрудничеству ее подтолкнул сын Милан, который назвал музыканта аргентинским богом. Хит вызвал бурную реакцию, одни поддерживали дерзость и честность певицы, другие ее жестко критиковали за такой способ лечить сердечные раны. Но для звезды работа стала настоящей терапией.

В интервью мексиканскому телеканалу Шакира призналась — она всегда была «эмоционально зависима от мужчин» и «также купилась на историю, что женщине нужен мужчина, чтобы считать полноценной себя и свою семью». Но жизнь показала, что не все мечты сбываются. И даже если сегодня пресловутое «женское счастье» кажется абсолютным и устойчивым, завтра ситуация может измениться кардинально.

«Теперь я чувствую себя полноценной, потому что чувствую, что завишу только от себя. И у меня также есть двое детей, которые зависят от меня, поэтому я должна быть сильнее львицы»… У меня была мечта иметь семью, в которой у детей под одной крышей были бы отец и мать. Не все мечты в жизни сбываются, но жизнь находит способ как-то компенсировать это», — сказала Шакира.

По слова исполнительницы, в основном женская аудитория горячо поддержала ее в непростой период. Расставание после 12 лет семейных отношений далось тяжело, но сестринский локоть оказался одним из шагов к исцелению. По мнению Шакиры, женщины вышли на новый уровень значимости для общества, и вопрос взаимной помощи в сообществе как никогда актуален.

«У меня есть любимая фраза, и она гласит: „В аду есть место для женщин, которые не поддерживают друг друга“. И я полностью согласна», — сказала Шакира, процитировав экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, ныне покойную.

Пресса после расставания звезд не раз писала о «тяжелой депрессии», в которой пребывает Жерар Пике. Как известно, артистка отсудила у футболиста единоличное право опеки над детьми. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спортсмен проводит время после скандала. СМИ, очевидно, преувеличили его страдания.