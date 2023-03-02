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В этот день лучше заняться домашней рутиной, а важные дела отложить на потом.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 2 марта?

Четверг предназначен для рабочей рутины. Энергии дня помогут закончить начатые дела, навести порядок, сделать отчеты и распланировать будущие свершения. Важно же не только что-то создавать, но и удерживать полученный результат.

Совет дня: четверг хорош для ремонта, хозяйственных покупок, обустройства домашнего гнездышка. Вызов на дом разного рода специалистов для ремонта бытовой техники тоже будет очень эффективным.

Предостережение дня: не стоит планировать на четверг важные дела, требующие много личной энергии. На их осуществление может уйти весь ваш личный резерв.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.