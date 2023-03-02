Лариса Долина о смене поколений на российской эстраде: «Время прошло»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Лариса Долина готова уступить место под солнцем молодым и талантливым соперницам, но все равно поборется за признание.

Журналисты окружили народную артистку РФ Ларису Долину после вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2022». Сначала Долина рассказала о своих общих впечатлениях от мероприятия.

«Все замечательно, как всегда. Красивая сцена, очень приятные люди, прием был очень… Правда, сейчас подустали уже люди и зал, конечно, опустел», — отметила певица.

Но затем журналисты расспросили Долину о грустном. Причиной такого вопроса стало поражение легендарной джазовой исполнительницы в номинации «Певица года». Но, вопреки ожиданиям, артистка не расстроилась, а наоборот — рассмеялась.

«Время прошло. Я давно была лучшей певицей. Поэтому отдаю все свои премии молодым талантливым девочкам», — улыбаясь, отреагировала артистка.

На вопрос о том, важно ли получать премии и награды даже спустя многие годы на сцене, Долина ответила категорично.

«Да, конечно. Потому что это признак того, что я все-таки стараюсь и продолжаю заниматься своим делом», — объяснила свою позицию певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Долина опровергла уход с российской сцены.