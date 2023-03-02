В США раскрыли план Вашингтона по разжиганию войны с Россией

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Department of Defense

Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Штаты вовсю готовятся к противостоянию не только с Россией, но и с Китаем.

США ведут подготовку к атаке на территории страны — она будет произведена под ложным флагом с целью обвинить в произошедшем Россию и втянуть ее в войну. Такое заявление опубликовал в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.

По словам военного, Вашингтон уже использует СМИ, чтобы подготовить к этому граждан страны. Он полагает, это будет противостояние Штатов не только с Россией, но и Китаем.

Дрейвен также отметил, что Украина проигрывает в вооруженном конфликте с РФ, а Запад, в свою очередь, изрядно потратился на снабжение киевского режима, поэтому не готов потерпеть неудачу.

«Они сделают все, чтобы втянуть нас в войну. Если простой риторики им не хватит, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в войну», — написал ветеран.

Дрейвен призвал сограждан открыть глаза на происходящее в США и на Западе в целом, а также не сидеть сложа руки.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Пентагоне допустили затягивание конфликта на Украине на три года.