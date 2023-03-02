«Привет с передовой»: российские танкисты укрылись в воронке от снаряда и спаслись

Фото, видео: Епанчинцев Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

Танкисты потеряли свою машину на линии огня, но не пали духом.

А сейчас видео, которое уже стало вирусным в соцсетях по всему миру. На нем обычные русские парни-танкисты, которые потеряли свою боевую машину на линии огня. Двое суток они укрывались в воронке от снаряда, оказывая помощь своему раненому товарищу и записывая ролики, после которых сразу становится понятно, из каких гвоздей делают наших бойцов.

«Лежу в разрыве, Андрюху <…> Раненый лежит, все нормально, перебинтовали. <…> Слава России! <…> Все нормально будет… Всем большой привет с передовой», — рассказали на видео военные.

А вскоре в сети появились фотографии этих же ребят, но уже из ростовского госпиталя. Всех спасли и отправили набираться сил, чтобы они смогли снова вернуться к защите Родины.