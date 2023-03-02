От гололедицы и тумана до паводков: россияне жалуются на холодную весну

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Жители российских регионов испытывают двоякие чувства от первых мартовских дней. Тепла не ждать совсем?

Россияне испытывают двоякие чувства от прихода весны. В первый же день потепление преподнесло им странные сюрпризы. На Ставрополье опустился такой туман, что ничего не было видно дальше десяти метров. Из-за густой дымки в регионе произошло сразу несколько ДТП. Вот, например, авария на трассе в сторону Ростова-на-Дону. Несмотря на серьезные повреждения машин, обошлось без пострадавших.

В Поволжье еще держится слабая минусовая температура, но лед на Волге уже начал таять. Из-за этого чуть не погиб бездомный пес в Саратове, который провалился в холодную воду. На помощь ему, не дожидаясь спасателей, кинулся обычный прохожий. Он вытащил дворнягу под аплодисменты очевидцев.

Не везде зима сдает позиции. В Башкирии сейчас устраняют последствия снежной бури. Один из жителей Уфы решил заодно исполнить детскую мечту. Прямо во дворе среди многоэтажек он слепил 36 снеговиков. Соседи поддержали задумку и начали украшать и даже одевать новых жильцов.