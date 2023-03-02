Кредит на здоровье: как в Липецке псевдоврачи обманывали пациентов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Аферисты убеждали пройти курс дорогостоящих процедур, и если у пациентов не было денег, им навязывали кредит.

В Липецке сотрудники одного из медицинских центров весну встретят в суде. Им предстоит ответить за ложные диагнозы. Горожан заманивали на бесплатные процедуры, а потом навязывали ненужное на самом деле лечение. Корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов выяснил, как здоровых людей превращали чуть ли не в смертельно больных, а попутно ещё и разоряли.

В эту клинику Анна Богданова пришла абсолютно здоровым человеком, а вышла оттуда с целым букетом заболеваний и кредитом в 58 тысяч рублей.

«Взяли у меня генетический анализ якобы на заболевания, которые могут быть в будущем. Я пришла туда в шесть часов, а ушла в 12 ночи. Мне навязали пакет услуг, которые стоят в три, четыре, я не знаю, в десятки раз дороже», — рассказала одна из жертв.

На уловки псевдоврачей попались более 60 человек. А начиналось все довольно безобидно. Жителей Липецка приглашали на бесплатное обследование. В процессе беседы с доктором выяснялось, что пациенты серьезно больны. Им выдавали стопку направлений на дополнительные анализы. Стоимость процедур не всем была по карману. Поэтому клиентам клиники тут же предлагали оформить кредит.

Поняв, что их обманули, клиенты требовали вернуть деньги и расторгнуть кредитные договоры. Однако сделать это не получалось. Тогда люди обращались с заявлениями в полицию. После массовых жалоб в клинику нагрянули силовики. Во время обысков сотрудники медицинской организации пытались всячески мешать оперативникам. Не называли имена руководителей, не отдавали документы.

Выяснилось, что в одном офисе с врачами сидели и сотрудники колл-центра. Те самые, которые обзванивали пенсионеров и приглашали их на бесплатные процедуры. Полицейские возбудили 45 уголовных дел, которые сейчас объединили в одно производство. Сумма ущерба — около шести миллионов рублей. Перед судом предстанут четверо организаторов преступной схемы. Следователи наложили арест на квартиру одного из обвиняемых, значительные суммы заблокированы на счетах фирмы. Псевдоврачам может грозить серьезное наказание — до десяти лет лишения свободы.