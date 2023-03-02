«Плохая мать, актриса, жена»: Муцениеце излила душу после ссоры с Прилучным

Фото: www.globallookpress.com / Artem Sobolev

В свой день рождения звезда вспомнила самые трудные времена, ошибки и провалы. Но были на ее пути и победы она гордится.

Актриса Агата Муцениеце назвала себя «духом, который нельзя подчинить». Такое заявление она сделала в публикации на своей странице в соцсети, посвященной ее дню рождения.

Ранее 34-летняя актриса снова оказалась в центре скандала, публично заявив, что ее обматерил бывший муж Павел Прилучный. Как выяснилось, у артистов произошла ссора из-за иска, который Муцениеце подала в суд. Она решила выписать своего экс-супруга из квартиры, где проживает с общими детьми.

В личном блоге актриса опубликовала воодушевляющее послание самой себе. Она посоветовала себе никого и ничего не бояться, не слушать чужих мнений и не беспокоиться осуждения со стороны. Муцениеце уверена, что не нравится многим, так как «не соблюдает их правила», но меняться не собирается.

«Тебя много раз пытались убедить, что ты плохая мать, плохая актриса, плохая жена, плохой человек, и они все ошиблись. И как прекрасно осознавать, что у них не получилось тебя в этом убедить. Потому что ты оставалась верной себе. Так и продолжай! Да, ты не идеальная и совершила много ошибок, но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает», — написала она.

Агата заявила, что нельзя бояться ошибиться, и даже если последствия оказались не самыми приятными — не страшно. Это лишь подтверждает, что действие совершает обыкновенный человек, живой и многогранный, а не «вылизанная картинка из интернета», указала она. В заключении актриса поблагодарила свою жизнь за то, какой она стала благодаря пройденным испытаниям.

Ранее 5-tv.ru публиковал детали судебных разбирательств Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Звезды со скандалом развелись в 2020 году. С тех пор актер успел снова жениться, его новая избранница Зепюр Брутян скоро станет мамой. Однако страсти в прошлой семье утихли не окончательно. Судя по всему, бывшие по-прежнему не могут общаться без взаимных претензий.