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По словам военнослужащего, рота солдат в населенном пункте, где идут ожесточенные бои, «живет один день».

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Мадьяр» и другие украинские военнослужащие рассказали о больших потерях в боях под Артемовском (украинское название Бахмут. — Прим. ред.). По их словам, за сутки бывает уничтожена целая рота солдат, а то и две. Сражения продолжаются, хотя их непосредственные участники уверены — город нужно оставить, так как натиск слишком силен. Видео с признаниями боевиков ВСУ опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В своем видеообращении военнослужащие, удерживающие Артемовск, описали ситуацию в городе и свое видение перспектив.

«Бахмут уже стал каким-то идолом. <…> Я это, конечно, уважаю, но если тут рота живет одну ночь, то… Нужно подготовить позиции и немного откатываться назад. Когда мы каждый день теряем по роте, две роты, батальон… За неделю целый батальон! Мое видение ситуации такое: оно того не стоит», — сказал один из боевиков на видео, снятое «Мадьяром».

Прежде советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что несколько тысяч украинских военных (тероборона, заградотряды и разведчики) были брошены Киевом в Артемовске «на убой». Телеканал CNN со ссылкой на заявления украинских военнослужащих сообщал, что ВСУ в данном районе находятся в куда более сложном положении, чем признают власти страны. В интервью принимающие участие в боях украинцы признались, что находятся «в аду», а официальный Киев скрывает от общественности истинные масштабы своих проблем.

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что ситуация в районе становится «все более сложной». Как ранее писал 5-tv.ru, после публикации его высказывания в Великобритании местные жители призвали Зеленского вывести войска и признать неминуемое поражение.